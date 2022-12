Fakt je, že jsem o věci začala přemýšlet trochu pozdě, přesněji minulý týden v pátek, ale aspoň jsem si ujasnila, kde by mohl být zádrhel. Každý totiž vidí, že zádrhele (někdo říká hříchy) jsou ve volbách důležité, možná důležitější než schopnosti nebo zásluhy. A patříte-li do kategorie lidí, co strávili půl života v ostudném režimu, je třeba věnovat případným přešlapům zvláštní pozornost.