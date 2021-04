Poslední slovo Radky Kvačkové: Vakcinace četbou

Tak proti covidu už jsem očkovaná. Ještě proti předvolební kampani a mohla bych být v pohodě. Doufala jsem, že když teď máme v opozici nové koalice, nebudou v debatách vystupovat strany jednotlivě. Ale ne, vystupují zase všechny, i když říkají to samé, totiž že je všechno špatně. Akorát se trumfují, kdo to řekne ostřeji a víc nahlas.

Vakcína, která by člověku umožnila to přežít v duševním zdraví, ovšem není. Naštěstí mám co číst. Nedávno se mi víceméně náhodou dostala do ruky vzpomínková kniha s titulem Naděje a omyly, kterou napsal někdejší představitel nebožky Československé strany socialistické Karel Löbl.