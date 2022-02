Už dlouho jsem například nepotkala souseda, který je v obojím ohledu dost spolehlivý. Ale vyhýbá se mi, nejspíš proto, že nechce, abych se ho ptala, proč nevyhodí ze dvora to pravěké rezavé kolo, co tam opřel v létě, a navíc přináší další krámy, které by se podle něj mohly někdy hodit, naposledy obří zpuchřelý slunečník s nápisem Královský pivovar Krušovice.