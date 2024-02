Názor

Otázkou se zabývám už dlouho. Zejména na počátku nového roku. Bohužel, když se mi už zdálo, že jsem odpovědi na stopě, přihodilo se něco, co mne zase vrhlo zpátky do temnot nejistoty. Vysavač, který jsme nedávno koupili, práší. Chtěl jsem to sdělit majiteli obchodu, ale odcestoval do Tibetu. Žije tam v nějaké komuně.