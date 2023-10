Ej ty hejty. Za objev metodu, jak odhalit, zda žena (ne)použila pilulku přerušující těhotenství?

Vystupuje pod jménem „polští vědci“ a čoud dostává za to, že v žoldu polské vlády vyvinul metodu, jak analýzou krve odhalit, zda žena v nedávné době použila či nepoužila pilulku přerušující těhotenství.

A samozřejmě je nám všem jasné, jakou radost z toho musí mít represivní aparát zpátečnického státu, který kriminalizuje ženy za to, že rozhodují o svém těle. V naší kotlině jsme se o jeho objevu dozvěděli tak, že Zdravotnický deník napsal, že Gazetta Wyborcza píše, že to v New York Times zjistili (inu, ta moderní žurnalistika).