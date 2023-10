Vždycky mě to popuzovalo. Protože když už má tedy veřejnost „právo vědět“, co se píše v neveřejném dokumentu probíhajícího trestního řízení, neměla by tedy mít taky právo na informaci, kdo a proč médiím zrovna tohle masíčko vynesl? Byl to whistleblower? Dostal zaplaceno? Anebo, a to je ze všeho nejjistější, to byl někdo, kdo má v kauze prstíček či celou ruku? To se v článcích o gangsterech z IKEM nedočteme.