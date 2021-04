21. dubna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Co mě na informacích posledních dní šokovalo úplně nejvíc, je ta, která se v té záplavě zpráv o teroristickém útoku na české území / pokusu poškodit bulharské zboží trochu ztrácí: ano, už je to tak, z dostupných informací to vypadá, že chudák Putin má jenom dva agenty.

Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Peklo jsou ti druzí A je-li tomu skutečně tak, neměli bychom na ně myslet se vztekem a touhou po pomstě, ale s lítostí a soucitem, protože jiné dva takhle přepracované jedince na planetě asi nenajdeme. Stačí si pročíst noviny za pár let nazpátek a sami uvidíte, kolik úkolů museli Čepiga s Miškinem vykonat, není vlastně divu, proč se jim tak nedaří.