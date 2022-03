Dostrkám k pokladně tři vozíky, zaplatím, nakládám to do auta a najednou slyším „že se nestydíte“. Ženská vedle u auta s taškou jogurtů v ruce, vypadá úplně normálně, normální auto s normální českou značkou, ale dívá se na mě zle a ošklivě. Úplně to ve mně hrklo.