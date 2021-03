Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Sečten a podtržen

Mé sečtení bylo elegantní a jednoduché, žádné peklo, jaké se slibovalo v médiích. Přihlásil jsem se pomocí svého internetového bankovnictví, deset minut zaklikával, kde bydlím a jak jezdím do práce, složitější otázky – jako třeba jestli něčemu věřím – byly naštěstí nepovinné, takže jsem je mohl přeskočit stejně snadno jako ve svých myšlenkách.

Nejdéle trvalo čekání na infolince, na kterou jsem volal ve chvílích nejistoty po odeslání formuláře. Opravdu je to tak snadné? A jde to tak hladce? Stačí to odeslat a zapomenout? Opravdu kvůli tomu nemusíte ještě jet na úřad na druhé straně města, vyzvednout si formulář, který mají už bohužel jen v perštině, ručně do něj přepsat dvaatřicetimístný kód, jenž vám omylem zaslali na jedenáct let starou adresu, a pak to odnést na podatelnu, kde mají kvůli covidu otevřeno každou šestou středu v měsíci?