Názor

Někdy před dvěma lety jsem se krátkodobě zamiloval do seriálu „How To With John Wilson“ (česky „Jak na... s Johnem Wilsonem“ a je k mání na HBO), kamarády jsem se na něj snažil navnadit tím, že to je „něco jako kdyby byl Woody Allen neúspěšnej a místo filmů točil na amatérskou kameru dokumenty o New Yorku“, ale byla to marná snaha, protože tohle nemůže nalákat snad vůbec nikoho.