Názor

Kdy jsme naposled zažili ničivou povodeň? Záleží na měřítku. Přívalový déšť může rozvodnit malý potok a zaplavit vesnici. To se stává. Ale jde-li o povodeň plošnou, působící miliardové škody a ztráty na životech, ta tu nebyla od června 2013, kdy řádily Vltava a dolní Labe. Už deset let žijeme bez velkých povodní. K pevným závěrům to neopravňuje, ale pár postřehů si snad dovolit můžeme.