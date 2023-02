Nejvíc mě hněte vědomí, že jsme si to prostě nechali líbit. Jako srovnání s chováním jiných národů se nám nabízejí současné stávky ve Francii. O tamním zneužívání stávkového práva si myslím své, avšak uvážím-li, co všechno nám Václav Klaus a Miloš Zeman během svých mandátů provedli, se sám sebe táži, zda některé situace nestály za to vyjít do ulic. Třeba Klausova amnestie pro sto jedenáct tisíc gaunerů a my jsme zůstali doma? To moji francouzští přátelé dodnes nechápou.