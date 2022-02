Názor

Pražský primátor Zdeněk Hřib byl v Kyjevě, vyjádřil podporu Ukrajině a setkal se s tamním starostou Vitalijem Kličkem. Byla to další ze zahraničních cest primátora Hřiba, kde se zabýval mezinárodní politikou. Bylo by ale laciné se primátorovi vysmát, jak to dělají jeho političtí oponenti, že se jen vytahuje a zbytečně fušuje do řemesla jiným.