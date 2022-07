Což o to, prevence je nejefektivnější zdravotnické opatření a kdybychom byli schopni splnit všechny preventivní požadavky lékařů, jistě by systém ušetřil a my bychom byli zdravější. Posledních minimálně pět ministrů zdravotnictví mělo podobné, ne-li totožné plány – podpora preventivních prohlídek ani zdravého životního stylu u nás asi nenajde přímého odpůrce.