Nepochybně Pavlův soud. Přejme si, aby se k němu za deset let hlásil

Když i prezidentův právní poradce Jan Kysela veřejně připouští, že kroky odcházejícího předsedy soudu Rychetského mohly v části obyvatel vzbuzovat dojem, že soud je zpolitizovaný, je to dobré znamení. Již samo vědomí, že je cosi v nepořádku, může být příslibem lepší budoucnosti. Navíc pan Baxa není politik jako Pavel Rychetský, a tedy pokušení ingerovat do politického provozu bude u něj jistě menší.

Volba soudců i výběr předsedy nám cosi říká i o prezidentu Pavlovi. Chce vyhovět všem právním profesním skupinám (korporativismus) s tím, že soud má být pestrý a zároveň jako by se zříkal odpovědnosti za tento nejvyšší justiční orgán.

Ať už se soudci vybraní Petrem Pavlem osvědčí (přejme si to), nebo nikoli, bude to soud Pavlův i Baxův a s tím nic nenadělá jakákoli rétorika. I když Senát musí kandidáty schvalovat, výběr provádí hlava státu. Přejme si, aby se Petr Pavel ke svému soudu za deset let hlásil.