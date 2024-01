Prezident a koza. Kdo nám tady vlastně vládne?

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Chlívek se omlouvá, neumí poučný příběh na krátkém prostoru převyprávět, jeho morální poučení se ale přetlumočit pokusí: stane-li se naše situace neúnosnou a ještě neúnosnější, pak se jakékoli zlepšení jeví jako zázrak a blaženost.

Leckterého čtenáře následující srovnání asi nahněvá, ale podobné je to s prezidentem Petrem Pavlem, jenž vystřídal prezidenta Miloše Zemana. Umí jíst vidličkou, neuráží oponenty, nepodlézá orientálním despotům a sošně se skví na známkách. Leč to je asi tak vše. Kdybychom v posledních deseti letech neměli v malé kuče zároveň slepice, skot, krávu i kozu, nepřipadala by nám ta světnička bez dobytka najednou krásná a prostorná.