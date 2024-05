Příliš málo, příliš pozdě. Setkání Pavla s pozůstalými mohlo přijít už v prosinci

V první řadě je potřeba pochválit prezidenta. Takováto akce spadá – na rozdíl od jiných, kterých se účastní – plně do jeho portfolia. Střelba na filozofické fakultě byla potenciálně největší tragédií, ke které ve svobodné ČR došlo. Je tedy namístě, že soustrast přeživším vyjádří osobně hlava státu.

Akce však vyvolává i hořkost. Too little, too late, řekli by v Anglii – ta účast měla přijít dřív a jinou formou. Měla být iniciována z Hradu, nikoli ze strany pozůstalých.

A kdyby například hned v prosinci prezident vstoupil do „ohlušujícího ticha“ a sejmul z policie a ministra vnitra Víta Rakušana zdánlivou imunitu od jakékoli kritiky, nemuseli by se lidé jako Lenka Šimůnková hlásit o svá práva přes média.