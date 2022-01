Přiškrcené vzpomínky na gulagy. Rusko chce zkrotit zkoumání nepohodlných kapitol svých dějin

Názor

ÚHEL POHLEDU. To, jestli ruský nejvyšší soud skutečně rozpustí organizace fungující pod hlavičkou Memorialu, nebylo do vynesení rozsudku vůbec jasné. Například hudební kritik a příležitostný politický komentátor Artěmij Trojickij to v glose pro list Novaja Gazeta viděl 50 na 50.