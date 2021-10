Pro koho tu hraje čas? Aktivace článku 66 nese pro všechny aktéry vážná rizika

Miloš Zeman je již několik týdnů vážně nemocný a zástupci vítězných stran od chvíle, co byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, hrozí aktivací článku 66 Ústavy České republiky. Přenesením pravomocí prezidenta na jiné ústavní činitele by na české politické šachovnici vznikla úplně nová hra, která od různých hráčů vyžaduje zásadní obměnu dosavadní povolební strategie nejen pro sestavování vlády, ale i pro blížící se volby prezidenta.