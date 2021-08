Prohnilí. Sportovci jsou oběťmi českých bafuňářů

Řekněme na počátku, že poslední salva, kterou vůči ČOV vypálil jeho oponent Filip Neusser v čele Národní sportovní agentury (NSA), je velmi hloupá, až nerozumná. Pokud v letadle nebyl skutečný a vážně dodržovaný zasedací pořádek, udělal ČOV v komunikaci s japonskými úřady to nejlepší, co mohl: snažil se ochránit sportovce a do přísné japonské karantény poslal právníky a další doprovod. Nicméně to je vše, co úředníci nezpackali.