Názor

Na Ukrajině se bude válčit nejméně pět let. Tak to prý řekl ruský vůdce Putin čínskému vůdci Simu už v březnu v Moskvě. Nyní tu zprávu přinesly japonské zdroje. Řekl to Putin opravdu? A pokud ano, myslel to vážně? Nevíme.