Názor

Řekne-li státní úředník nehoráznost, jež se vymyká oficiální pozici jeho vlády, lze to vykládat různě. Buď je vášnivý provokatér. Nebo si na něj jen hraje, zatímco jeho vláda sleduje reakce ve světě. Tak lze vnímat i to, co v pátek řekl do televize Lu Ša-jie, velvyslanec Číny ve Francii, a pak to obletělo svět.