ZVĚŘINA: Průvan na Ostravské univerzitě. Lékařskou fakultu čeká nová akreditace

Některé problémy se nedají vysedět, tedy tvářit se, že se nic neděje a čekat, že se situace sama o sobě vylepší. V pondělí byl odvolán, velmi těsně, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek. Akademický senát univerzity tak vyšel vstříc žádosti rektora Jana Laty.

Odvolaný děkan nevylučuje, že se bude soudně bránit. Nic proti tomu, ale je to maličkost ve srovnání s tím, co čeká lékařskou fakultu. Prorektor pro strategii a rozvoj Roman Hájek uvedl, že aktuálně je fakulta na pokraji „klinické smrti“. Proč? Hrozí jí velmi reálně, že nebude moci přinejmenším příští rok přijímat studenty na obor všeobecné lékařství. Žádost o akreditaci, kterou připravil děkan Martínek, nebyla podle rektora Laty dobře připravena, což byl také důvod k Martínkovu odvolání. Jenže s Martínkem odejdou z fakulty další učitelé – garanti oborů a fakulta tak bude na rozpuštění, protože již nyní se potýká s nedostatkem patřičně kvalifikovaných garantů.

Podstatným projevem demoralizace univerzitního života je též potvrzené přijímání studentů, kteří nesložili přijímací zkoušky, na úkor těch, kteří přijímací kritéria splnili. Univerzitu tak čekají soudy, které musí prohrát, nehledě k tomu, že bude asi poměrně složité pro lékaře působit na studenty jako morální autorita, když byli chyceni při podvodu.

Jak je možné, že k takovému stavu došlo, proč nechala univerzita dojít úpadek lékařské fakulty až tak daleko? Znalci místních poměrů mluví o kamarádech, kteří se vzájemně podporují, ale hledejme prokazatelnější indicie. Ostravský region si lékařskou fakultu zaslouží, její zánik by pro něj měl fatální následky – pravil v září děkan Martínek a ještě to upřesnil, lékařská fakulta prý byla trnem v oku ostatním lékařským fakultám. Že by ji nějakými intrikami přiměly k podvodům u přijímaček? Kritikům nepořádků podle děkana chybí „silné sepjetí s Moravskoslezským krajem, s jeho potřebami a přáními“.

A jsme u jádra problému, semknutí regionálních elit ve jménu zachování fakulty šlo zjevně za hranu zákonných požadavků na odbornost. Pan rektor Lata se druhdy durdil, že ze vzdálenosti 370 kilometrů, tedy z Prahy, nelze jeho školu kritizovat. Asi je potřeba nasát lokální odér, aby člověk pochopil, že kritéria, která pro vysoké školy nastavuje český stát, v tomto městě neplatí. Doufejme, že je s tím konec.