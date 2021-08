Pud sebezáchovy. Berlín nabízí třetí dávku vakcíny a očkování dětí

Ale pak ať dodá, proč se pro třetí dávku rozhodl Izrael, stát sázející na zásady přežití kmene, kterému se hysterie nevyčítá. Jiný by řekl, že Německo jen dokládá, jak to vše – variantu delta, její šíření, sezonní charakter i blížící se podzim – bere vážně.



Německo bývá líčeno jako společnost s vysokým podílem alternativců, zelených či ezoteriků. Právě tam lidé chtějí bezpečí, aniž by se utrácelo za armádu – řeší to „pojišťovna“ USA. Tam sázejí na elektromobilitu, aniž by se stavěly velké továrny na výrobu baterií – má to řešit výroba v Číně. Tam chtějí mít pokoj od epidemie, aniž by to znamenalo nutnost plošného očkování. Jenže právě při vakcinaci stát projevuje neobvyklou míru pudu sebezáchovy.