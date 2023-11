Půlstoletí televizní Popelky. Jedna z mála věcí, která zůstala po NDR

Názor

Tento měsíc to bude přesně padesát let od chvíle, co měla premiéru filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku. Dlouho se tradovalo, že publikum ji poprvé zhlédlo 1. listopadu 1973, podle rešerší pražského Národního filmového archivu se ale konala premiéra Popelky až v polovině listopadu.