Čínský vůdce kvůli životní události odstraňuje překážky. Zatlačil proto na Putina?

Názor

/ÚHEL POHLEDU/ Válka na Ukrajině by mohla skončit letos před 16. říjnem. Vyplývá to z rozhovoru Deutsche Welle s ruským ekonomem Andrejem Illarionovem, poradcem ruského prezidenta Vladimira Putina z let 2000 až 2005. Podle Illarionova Putin v posledních dnech znatelně změnil svoji dosavadní strategii.