Putinův svět. Ruský prezident míří do minulosti a kopíruje Stalina

Vladimir Putin v pondělí večer mnohé překvapil. Jak agresivitou svého projevu, tak i následným oznámením oficiálního vyslání ruských vojsk na území Ukrajiny, jež je kontrolované proruskými rebely (a „tajně“ i ruskou armádou). Jenže ruský prezident takhle vystupuje už nějaký čas a mnohem zajímavější je to, jak Putin vidí historii a svět kolem sebe a jak se jeho představy vyvíjí.

Putin už dávno kritizuje Spojené státy a NATO i „ztráty“ ruskojazyčných území. Víme to minimálně od roku 2005, kdy veřejně řekl, že rozpad Sovětského svazu byl podle něj geopolitickou tragédií i proto, že se miliony Rusů ocitli za hranicemi Ruska. V roce 2007 si pak v projevu na mnichovské bezpečnostní konferenci, který zahájil prohlášením, že se vyhne zbytečné zdvořilosti, stěžoval na jednopolární svět, snahu USA o dominanci a to, že se proto „nikdo necítí v bezpečí“.

Teď šel ruský prezident ještě dál. Sovětský svaz je pro něj už inkarnací Ruska, která ovšem udělala pár chyb. Jednou z nich bylo, že nechala bujet nacionalismus, protože vznikla jako svaz „nezávislých“ republik. Umělé republiky a umělé národy. Z toho pak vyvozuje, že i Ukrajina je neexistující země bez práva na existenci. Přitom se odvolává na dnes už téměř zapomenutý spor mezi ruskými bolševiky o národnostní otázce, zda má být národům aspoň formálně povolena nějaká samostatnost, který rozdělil Lenina a Stalina, ale který opět ožil po Stalinově smrti. Putin se tu staví na Stalinovu stranu centralizovaného ruského státu bez práv národů.

Putin zároveň tvrdí, že ukrajinské ozbrojené síly řídí NATO a že Ukrajina stále víc ohrožuje Rusko. I v tom kopíruje Stalina a jeho představu o zesilujícím ohrožení SSSR. Vlastně to tak divné není. Putin sice není Stalin, ale vychází ze zkušeností v sovětském bezpečnostním aparátu, kde byly Stalinovy myšlenky živé. Putina teď inspiruje svět předválečný a svět studené války před détente, tedy před uvolněním na konci šedesátých let. A to není dobrá zpráva.