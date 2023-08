Líní leguáni. Ve zvýšené teplotě si partnera volí náhodně, bez ohledu na jejich kvality

„Je cestovná kancelária alebo hotel povinný poskytnúť meno zamestnanca hotelu, keď som s nim otehotnela? Neviem o ňom nič viac, len ako vyzeral, v ktorom dátume upratoval izby a že robil labute z plachiet.“ Poslední uvedené slovo znamená v jazyce našich východních sousedů prostěradlo.

„Krstné meno alebo prezývku mal Usi,“ napsala nastávající matka. „Chcem aby na dieta platil… Samozrejme som to neotehotnela zámerne. Mala som riadne vypite, inak by som to neurobila.“

Na Twitteru příběh zveřejnila uživatelka @hprahy. Vyvolalo to vznik množství koláží s Egypťany, labutěmi, případně dalšími ptáky z čeledi Anserinae. Jak se té čeledi říká česky, nechť si zvídavý čtenář najde raději sám. Diskutující přidávali všelijaké škodolibé poznámky.

Například @OndraNedved napsal: „Doslova ultra all inclusive.“ Twitterista @ JirkaK59098381 to vzal pragmaticky: „Jdu se učit dělat labutě :-)“ Další uživatelka @AlenkaRisi se ptala na jméno cestovní kanceláře – prý pro kamarádku. Jiná Twitteristka @LNetriova odtušila: „A ktovie či tam nešla zrovna za tým účelom. Lebo sú aj také dievčence.“

Zrovna poslední poznámka ovšem může být nespravedlivá. Dokonce i místo zmíněného alkoholu by mohl působit jiný faktor. Svědčí o tom výzkum skupiny zoologů vedené Nicolou Rossiovou z Národní córdobské univerzity. Týkal se jihoamerických leguánů Tropidurus spinulosus.

Samci těchto zhruba deseticentimetrových „potvor“ si obvykle vyberou kus skály, který brání. V jeho okolí dělají pohyby připomínající kliky. Zároveň kývají hlavou. Mají také výrazně zbarvené boky. Samičky si podle těchto tří znaků vybírají otce svých mláďat.

Rossiová a spol. sledovali dvě skupiny leguánů. První žila ve skalnatém terénu vystaveném slunci. Druhá si užívala příjemného stínu stromů. Skalní leguáni měli přes den doma okolo 30 stupňů. Stromoví zhruba 26,5. Zoologové si všimli, že obyvatelé skal jsou méně aktivní. Týkalo se to i námluv.

Pozorování potvrdil i pokus v teráriích s uměle zvýšenou teplotou. Samci dál dělali svoje kliky. Na kývání hlavami se však mnozí z nich zcela vykašlali. Trávili také víc času ve stínu a jevili menší zájem o samičky. Ty zase ztratily vybíravost.

Bylo jim jedno, jak je potenciální nápadník dobrý v klicích či kývání, případně jak má barevné boky. Volily si partnery náhodně. Je to zajímavé i v souvislosti se změnou klimatu. Pokud si samičky budou vlivem vyšší teploty vybírat partnery bez ohledu na jejich kvality, získají horší genetický materiál. A o to v námluvách jde.