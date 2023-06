Stejně nevím, jak holčičku utěšit a co by jí mohl psycholog či psychiatr říct. Přemýšlím, co by bývalo pomohlo mně, když jsem byla holčička a kdosi při jednom mimořádně dlouhém a vydatném dešti poznamenal, že to vypadá na konec světa. Snad jedině kdyby mi někdo vysvětlil, že je to blbost, taková legrace dospělých (nevysvětlil). Jenže vykládejte dětem, že to, co o klimatické hrozbě říká paní učitelka, rádio, televize, a pravděpodobně i skautský vedoucí, je jen legrace.