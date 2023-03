Třeba s bývalým prezidentem Milošem Zemanem to nebylo jednoduché, ale když mi došlo, co všechno si o sobě musí číst, začala jsem se ho trochu zastávat. Asi k tomu přispěla i jedna známá, která má stejnou diagnózu a ty samé potíže s nohama a rovnováhou jako on a za pověstným kymácením u korunovačních klenotů neviděla alkohol.