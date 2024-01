Mocipán Rakušan. Zná ministr vnitra předem výsledky prověřování, nebo je diktuje?

Zná tedy ministr vnitra předem výsledky prověřování, nebo je dokonce diktuje? Cožpak si pan Rakušan neuvědomuje, že svým výrokem zpochybnil práci inspekce?

Stejně jako po střelbě v Uherském Brodě v roce 2015 došlo na změny v policii, i z prosincové střelby očekáváme nějaké poučení, samozřejmě po důkladném vyhodnocení. A to nemůže být hotové během pár týdnů, zde se bavíme spíš o měsících.

Co má Rakušanova obří PR kampaň znamenat, proč předem a rezolutně vyvinil policii a zároveň šmahem zakazuje veřejné debaty? Je to příprava na nějaký další zásah do svobody projevu? Vzpomeňme třeba na pochybné „vypnutí“ některých serverů těsně po vypuknutí války na Ukrajině, které se ukázalo jako protiprávní a neúčinné.

V této chvíli můžeme jen spekulovat, nicméně když zná ministr předem výsledek šetření nezávislého orgánu, něco na věci hodně smrdí.