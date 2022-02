Rasové čistky elfů v podání Amazonu. Tolkien nepsal ani o ‚černých trpaslících‘

V ukázce, jak píše deník Daily Mail, se objevil elf, kterého hraje herec s tmavou barvou pleti. A také trpasličí princezna představovaná herečkou černoškou, dodává The Daily Beast. Přejdu to, že v Tolkienově díle se nikde o černých elfech, natož trpaslících nemluví. Ale hlavně to celé nedává smysl. A jestli se vždy o něco snažím, tak je to pochopení aktérů. Ať už jde o geopolitický konflikt, hádku na Twitteru, nebo jen podivné nápady s obsazením rolí.

Třeba již chápu, proč by dle Američanů neměl hrát černocha běloch. Stojí za tím myšlenka, že jsou herci s nějakou dispozicí, například ti, kteří jsou upoutaní na vozíček. A ti prostě nemohou hrát chodící role. A protože rolí vozíčkářů příliš není, mělo by se při obsazování těchto rolí myslet právě na tyto herce. S touto optikou se pak přistupuje i k rolím černochů, asiatů a tak dále. No, jenže to není případ díla od Tolkiena.

A tak hledám smysl. Kdyby šlo o záměr autorů, kdyby výběr herců tmavé pleti byl smysluplný v rámci příběhu, kdyby plnil nějaký rozumný účel, tak s tím nemám problém. Navzdory tomu, že to nebude zapadat do díla J. R. R. Tolkiena. Třeba, že by se z postavy tmavého elfa stal nakonec vůbec první skřet, protože ti se vyvinuli podle Tolkiena zkažením elfů.

Ale to se bojím, že asi američtí scénáristé neučiní. Zbývají tedy jen dvě možnosti. Buď došlo ve Středozemi k velkým rasovým čistkám, kvůli kterým nejsou v Hobitovi ani Pánovi prstenů žádní černí elfové. Anebo jde jednoduše o hloupou politiku Amazonu, kterou se snaží do seriálu natlačit.

Samotné filmy od režiséra Petera Jacksona měly, myslím, úspěch i proto, že do nich nebyly promítány názory a myšlenky filmařů. A i s tím úmyslem je Jackson natáčel. „Slíbili jsme si, že do filmů nevložíme žádnou politiku, ani naše poselství či naše témata. Analyzovali jsme, co bylo důležité pro Tolkiena, a snažili se tomu natočit poctu. Svým způsobem jsme ty filmy dělali pro něj, ne pro sebe,“ uvedl v jednom z rozhovorů režisér.

Sečteno podtrženo, jsem smutný z toho, že se po restartu Star Treku či nových dílech Star Wars ani tady zřejmě nedočkám pocty originálu. Ba ani chytré smysluplné kreativní práce s původním materiálem. A asi bohužel ani úcty k autorovi či fanouškům. Streamovacím službám a velkým studiím jako by šlo jen o to vydojit krávu, dokud ještě dává. Vlastní invenci nemají, jen neuctivě sají ze zajetých značek. Zakončit celý tento text lze jen citátem samotného Tolkiena: „Zlo nedokáže stvořit nic nového. Jen umí zkazit to, co síly dobra vynalezly či stvořily.“