Budou všichni v registru? Pozor, abychom nedošli tam, kde je už teď Čína

Jak mohl takový člověk získat pilotní licenci, když měl už v letecké škole problémy? Podobné, leč konkrétnější a ostřejší, je to teď u nás. Jak mohl vrah z pražské filozofické fakulty získat zbrojní průkaz, když se už předtím léčil u psychiatra? David K. prostě musel být v nějakém registru.

To je jádro věci. Kdyby byly všechny potřebné registry propojeny, přišlo by se na to včas. David K. by nezískal zbrojní průkaz či aspoň ne tak hladce. Teď míříme do poměrů, kdy se informace, že je někdo držitelem zbrojního průkazu, sama zobrazí všem lékařům. Bude to i obráceně? Zobrazí se informace, že někdo se léčí u psychiatra, praktikům, kteří s vydáním zbrojního pasu souhlasí? Má to tak být od roku 2026.

Leč i v propojení všech registrů by měly platit nějaké hranice. Má to fungovat pro zbrojní průkazy? Samozřejmě. Pro pilotní licence? O. k. Pro řidičské průkazy? Dejme tomu. Ale máme jít ještě dál? Pozor, abychom nedošli tam, kde je už teď Čína.