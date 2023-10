Nemístná podpora montoven. Česká vláda by přitom měla pomáhat k posunu chytrým směrem

Vyjmenoval celou řadu opatření: od digitalizace přes větší podporu pro návraty z rodičovské dovolené a pro zaměstnávání zdravotně znevýhodněných lidí až po zlepšení podmínek pro pracovní zapojení vězňů.

To všechno jsou jistě zcela bohulibé a nekontroverzní záměry. Díky nim by hlad po pracovnících měl být menší a/nebo okruh lidí, kteří se můžou na trhu práce uplatnit, by měl být širší – což by prospělo jim samotným i státnímu rozpočtu (skrze menší výdaje na sociální dávky a větší příjmy z daní).

V onom seznamu ale zazněly i další dvě položky, které jsou v tomto kontextu často jmenovány jako naprosto samozřejmé, ba dokonce jako velmi žádoucí; a přitom jsou obě spojeny s velkými otazníky.