PETRÁČEK: Restituce à la Putin. Rusko se vrací do dob, které pokládá za spravedlivé

Lze říci, že invaze převálcovala názor, že cílem Putina je zabránit tomu, aby Ukrajina vstoupila do NATO. Pak by prý stačila „jedna magická věta“, že Ukrajina do NATO nikdy nevstoupí, a Rusko by se upokojilo. Teď vidíme, že ne.

I kdyby „magickou větu“ někdo v Kyjevě či Bruselu pronesl, nezměnil by zásadní argumenty, jimiž v televizi zdůvodnil invazi prezident Putin. V jeho očích má zastavit osm let trvající útlak Rusů na Ukrajině, „noční můru – genocidu proti milionům tam žijících lidí“. Má vést k „demilitarizaci a denacifikaci“ Ukrajiny. A též má být ukázkou její „dekomunizace“ (tím myslí fakt, že úřední hranice Ukrajiny byly narýsovány za komunismu). Změnila by to „jedna magická věta“, že Ukrajina se nikdy nestane členem NATO? Kdepak.

Spíše se rýsuje jiný, širší, ambicióznější cíl Putina. Restituovat dějiny, restituovat již třicet let usazené státoprávní poměry do podoby vyhovující jeho představě Ruska. Jinými slovy. Putin chce restituovat poměry na Ukrajině do doby před únor 2014, Majdan a prozápadní převrat. Dokládají to slova o denacifikaci i úmysl jisté Ukrajince postavit před soud. Či chce poměry restituovat až do doby před prosinec 1991 a nezávislost Ukrajiny? To by zas doložila Putinova arogantní slova o historické neexistenci ukrajinské státnosti.

Restituce do podmínek, jaké my chceme, které my pokládáme za spravedlivé, a způsobem, který my považujeme za vhodný, je Putinovou doktrínou. Už v prosinci určil, že NATO se má restituovat do stavu z května 1997. Kdyby na to Západ přistoupil, nežádal by Putin – pro ochranu tamních Rusů před genocidou – restituci Pobaltí před rok 1990? Polákům, Čechům, Slovákům, Maďarům nemusí nikdo vysvětlovat, jaké čertovo kopýtko se tu skrývá. Přitom právě takový nový systém je něco, čím se chce Putin zapsat do dějin.