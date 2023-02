Je smutné, musí-li bývalý fanoušek Waterse sledovat jeho roli cihly ve zdi ruských dezinformací (tak to v narážce na album Zeď řekl ukrajinský vyslanec Serhij Kyslycja). Waters je uznávaný muzikant, ale jeho kvalifikace pro kontrolu zbraní či evropskou bezpečnost je „méně očividná“ (takto jemně se vyjádřil americký diplomat Richard Mills). Co tak strašného vlastně Waters řekl, že to schytává ze všech stran?