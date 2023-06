První obžaloba Trumpa z přelomu března a dubna letošního roku na Manhattanu v New Yorku byla frivolní; měla všechny atributy politikaření: Trump byl obžalován, že tím, že v roce 2016 prý nechal zaplatit své bývalé milence peníze za to, aby mlčela – a nevykázal je jako výdaje na kampaň, prý porušil zákon o financování voleb. Ani jako scénář televizní komedie by to neprošlo.