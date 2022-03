Rusko kolíkuje hřiště

Názor

/SLOUPEK/ Dopadne-li ruská raketa 20 kilometrů od polských hranic, je tu otázka. Co kdyby dopadla do Polska? Ozvalo by se pak z Moskvy, že Polsko ohrožuje ruskou bezpečnost, tak ať si dá pozor? Ve skutečnosti si Rusko spíše „kolíkuje hřiště“.