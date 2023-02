Ta měla začít, dokud je ještě mráz a na Ukrajině mohou operovat i mimo silnice těžká vozidla včetně tanků, která by jinak později zapadla do bahna. Dlouho se na ni čekalo, ale nyní to vypadá, že začala, aniž by si toho někdo pořádně všiml. Upozornilo na ni jen pár expertů a před několika dny ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jak je to možné?