Ruský voják na hranici Slovenska. Poradce pro bezpečnost Pojar definoval porážku

Názor

Co když prohrajeme? Ta otázka je nyní „v luftě“ i v novinových titulcích. Za nevyřčené „my“ si můžete dosadit leccos – my Češi, my občané zemí uniklých před 34 lety ze sféry vlivu Moskvy, my členové NATO a EU. Všech těchto „my“ by se tak či onak dotkla porážka Ukrajiny ve válce s Ruskem.