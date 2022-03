Ruští špioni a slovenští šašci. Složení odhalených agentů Moskvy je nebezpečnější, než se zdá

Zájmům nebezpečného agresora z východu slouží a budou sloužit lidé různé mentální úrovně, vlivu i možností. I proto bude k jejich odhalení třeba extrémní úroveň šikovnosti a rozhodnosti.

Čtyři agenti a Blaha

Hlavní marketér proruských sil (a poslanec parlamentu za stranu Smer) Ľuboš Blaha nazval odhalené vyzvědače pracující pro ruskou rozvědku půvabně „čtyři agentíci“. Lze ho chápat, neboť jediným významným a rozhodujícím aktérem všech vážných – slovenských i světových – procesů je on sám.

Skupinu „agentíků“ tvoří bývalý prorektor vojenské akademie s hodností plukovníka, bývalý příslušník tajné služby, externí přispěvatel dezinformačního webu Hlavné správy a bývalý asistent poslance extremistického hnutí Republika, které se odštěpilo od kotlebovců.

Video, které je jedním ze silných důkazů v tomto skandálu, má ke stylu špionážních filmů daleko. Přidělenec ruské ambasády (a agent rozvědky) Sergej Solomasov verbuje zmíněného přispěvatele pochybného portálu způsobem německého penzisty, který si chce (za málo peněz) užít s druhořadou prostitutkou ještě před hranicí, než se vrátí domů k manželce.

I zde Slovensko zakouší komplex bezvýznamnosti. Ruští důstojníci budují síť informátorů jako by na půl plynu, šetříce devizami i odhodláním. Nebo jde jen o úspěšné „klamání tělem“?

V informační mlze

Vývoj událostí přidal celé věci na významu. Ruské impérium by chtělo posunout hranice až někam k Čierné nad Tisou. A nezanedbatelná část slovenské populace je stále připravená se uchýlit pod velké ruské dubisko bez ohledu na to, že „slovanští bratři“ vraždí jiné slovanské bratry v Kyjevě a Mariupolu.

Na slovenské politické scéně nevládne k válce na Ukrajině – přes názorové posuny některých – úplná jednota. Reakce Smeru expremiéra Fica, ve voličských preferencích stále posilujícího, končí u ropy a plynu. K tomu jako bonus přihodí balík prázdných mírových řečí, neboť napadená země se agresorovi nejlépe ubrání pomocí květin, holubic, obvazů a hadrů ze second handu.

Existují dokonce tací (a jejich počty jdou určitě do tisíců), kteří zprávy o ruských špionech bagatelizují. Vždyť podle nich i prezidentka Čaputová slouží – coby americká agentka – cizí mocnosti. I takto vypadá mentální mapa Slovenska po desetiletích příslušnosti k euroatlantickému společenství.

Z tohoto pohledu je žánrová pestrost aktivit i agentů ve prospěch Ruska nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Jde o promyšleně namíchanou směs mediálního ovlivňování s přesahem do politických sfér (nikoliv bezvýznamných). To vše doplněné praktickým užitkem informací z vojenských kruhů. Mediální proruské podhoubí vytváří mlhu dostatečnou na to, aby se v ní lépe skryli skuteční agenti.

Po schválení přítomnosti vojáků NATO na Slovensku působí taková informační zranitelnost strašidelně. Nebo má snad Moskva přednostní právo vědět, kdy, kde a jak se německé, nizozemské a české útvary připravují na případné ruské hrozby?

Zrada vymyšlená a skutečná

Politická opozice ještě před třemi týdny na billboardech dávala cejch vlastizrádců poslancům, kteří hlasovali pro obrannou smlouvu se Spojenými státy, a organizovala „trestné výpravy“ před jejich soukromé byty či domy. Teď se začal psát seznam těch, jimž za skutečnou vlastizradu hrozí přísné tresty.

Reakce nepřímých aktérů jsou zábavné, trapné i poučné. Ruský velvyslanec na sociální síti zveřejnil biblický citát: „Nevymýšlej lež proti příteli ani bratrovi.“ Není známo, jaké přátele měl na mysli, obsahuje-li ruský seznam nepřátelských zemí i Slovensko. Vydavateli webu Hlavné správy nebylo o aktivitách jejich nového přispěvatele nic známo. Poslanec Republiky se trapně vymlouvá na bezpečnostní úřad, neboť ten měl přece vědět vše o jeho asistentovi, který se činil i ve volební komisi. A známí vojenského akademika si ničeho zvláštního nevšimli.

Generální prokurátor, který se již před časem dal na zahraniční politiku a v Moskvě (dobře, ještě před invazí na Ukrajinu) podepsal dohodu o spolupráci s ruskou prokuraturou, teď mlčí. Přitom jindy píše na sociální sítě obsáhlé statusy plné formalizovaného práva.

Obrana před skrytými formami ruského vlivu se na Slovensku dostává do nové fáze. Odhalovat informační sítě (tudíž i trestné činy proti republice) je něco jiného než se handrkovat s diskutéry na Facebooku. Pozitivně uvažující se mohou těšit z toho, že nakonec je to pořád lepší než mířit půjčenými patrioty na ruské bombardéry.