„Safe space“ pro uražené Číňany? Britskému školství vládne pokrytectví

Tehdy mě to zaskočilo. Znamená to ipso facto, že se mám na zbytku kampusu cítit v nebezpečí? Co přesně mi tam hrozí? Pravda, nejde o zrovna dvakrát přívětivou budovu a hned několik anglických literárních vědců tvrdí, že inspirovala Orwella, který tu kdysi pracoval, k vytvoření obávaného ministerstva pravdy.

Jak přesně mi ale od toho pomůže Wellbeing Room plný sedacích pytlů, mi zůstávalo nejasné. Vybavení doplňovalo několik knížek o meditaci, ale pro tu jsem nikdy příliš nezahořel. S místností jsem se rozešel se závěrem, že ji pravděpodobně nebudu potřebovat, ale kdyby snad přece – vím, kde se nachází. Něco jako komnata nejvyšší potřeby v Harrym Potterovi.