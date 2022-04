Ani to, že vlastníci oznámili, že koupaliště zůstane stejně jako loni i toto léto zavřené, protože nemá peníze na jeho opravu. Škoda, že nedodali, že je zdravější koupat se ve studené vodě, takže kdo chce dbát svého zdraví, může popojít dál do Šáreckého údolí na malé koupaliště z třicátých let napájené z místních pramenů.