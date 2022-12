Rumunsko povolalo ke konzultacím svého velvyslance v Rakousku Emila Hurezeanua. Důvodem, proč sáhlo k tomuto mimořádmému kroku, je předchozí veto Vídně k rozšíření schengenského prostoru o Rumunsko a Bulharsko.

Rakouská vláda argumentovala vysokými čísly u ilegální migrace do země. Letos tam dorazilo na sto tisíc uprchlíků. Tři čtvrtiny z nich nebyly předtím nikde registrovány, ačkoli podle stále ještě platných pravidel by se o to musela postarat první unijní země, na jejíž půdu vstoupili.