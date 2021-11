Sebeklam je opium fialovců. Nová vláda spoléhá na autoritu, kterou zatím nemá

Autíčko jezdilo, pohybovalo se, ale rozhodně nebylo možné tvrdit, že míří odněkud někam. Spíš se jen tak motalo. Stejně jako my v covidu. Nastupující vláda ve středu představila svůj program pro boj s pandemií a potvrdila, že i pod jejím vedením nás čekají další nárazy do překážek a chaotické změny směru.



Nemocnice hlásily ve středu 5886 aktuálně hospitalizovaných osob a přibývá jich tisícovka týdně, intenzivní péči vyžadovalo ve středu 848 pacientů, ti přibývají tempem zhruba 130 týdně. Ještě minimálně čtrnáct dnů porostou počty evidovaných nakažených a minimálně čtyři týdny žel výrazně porostou počty hospitalizací. Nápor na intenzivní péči má ještě větší zpoždění. Maximální lůžková covidová kapacita byla na jaře 9500 běžných lůžek a něco přes dva tisíce s intenzivní péčí. Je zřejmé, že pokud něco radikálního nepodnikneme, systém ještě před Vánocemi zkolabuje.

Před plnými špitály neutečeme

To je současný stav, za který nese plnou odpovědnost vláda Andreje Babiše a nikdo na světě jej nemůže připisovat koalici vedené Petrem Fialou. Jenže v následujících týdnech se má nová koalice koalic chopit moci, a tedy se musíme ptát, zda její recepty budou fungovat.

Dokument Žít s covidem – svobodně a zodpovědně!, který Fialův tým vypracoval, radí pro nejbližší budoucnost: lepší distribuci pacientů do nemocnic, větší zapojení studentů, dobrovolníků a armády a pak mnohem masivnější testování. Ani jedno z těchto opatření příliv pacientů nezastaví. Stejně jej (pro tuto vlnu) nezastaví ani masivní očkování, které hodlá příští vláda okamžitě prosazovat. Přesto budoucí ministr Válek na přímý dotaz tvrdí, že tuto vlnu zvládneme bez lockdownu. Bez lockdownu možná ano, ale jen za cenu kolapsu nemocnic, a je opravdu obtížné si představit, že ministr lékař by něco takového připustil. Naštěstí pan Válek též připouští, že nechá v platnosti opatření předchozí garnitury. A tak nezbývá, než aby opatření vyhlásila vláda dosluhující, pokud nechceme, aby nemocnice přestaly fungovat. A před kolapsem nemocnic nás neochrání ani koalicemi slibované delší vánoční prázdniny pro děti.

Dejme tomu, že vláda zdědí nějakou formu lockdownu a bude dělat hlavně to, co musí – jako jakákoli jiná vláda v pandemii. Jak bude fungovat, až to nejhorší pomine? Opře se o kraje a hygieny. Zde je první zádrhel, krajské hygieny jsou neřiditelné, zákon je konstruován tak, že krajští hygienici jsou samostatní a celkem přirozeně budou spíš naslouchat svým hejtmanům. O spolupráci hejtmanů nás přesvědčil tento týden, v pondělí žádali vyhlášení nouzového stavu, v úterý to kolektivně odmítli, aby si někteří z nich obratem stěžovali na to, že vláda jej nevyhlašuje. Ukázková spolupráce. Další nepříliš promyšlený tah je znovuzavedení testů zdarma, a tedy jednak ztráta motivace pro neočkované, jednak rychlejší promořování neočkované populace. Proti tomu už zvedla hlas například lékařská komora.

Kromě zákona o hygieně je nutné přepsat i pandemický zákon, ten zákon, který ve sněmovně a v Senátu zpotvořili rukou společnou a nerozdílnou poslanci končící vládní koalice, pětikoalice, komunisté a okamurovci. A to ve jménu ochrany svobody před covidovou totalitou. Ano, tento paskvil je nepoužitelný a nová koalice jej musí přepracovat. Vedle toho musí masivně podpořit kapacity testování a trasování, aby mohla naplnit svou představu proticovidového postupu, to nepůjde ani rychle, ani levně. Aby bylo jasno, programový dokument pětikoalice obsahuje spoustu racionálních a správných kroků, například konec lakování reality na růžovo (očkování není tečka), případně jasná a srozumitelná komunikace či jednoznačné stanovení kritérií pro uznávání protilátek.

Rozumy, které vláda nevidí

Jsou tam však i evidentní nesmysly, ke třem R (ruce–roušky–rozestupy) přidává nová koalice ještě jedno R – rozum. To není dobrý nápad, každý totiž považuje za rozumné něco jiného, jeden má za rozumné se schválně nakazit covidem, další má „nízké tisíce mrtvých“ za přijatelnou cenu covidové svobody a i ti, kdo se odmítají očkovat, to považují za rozumné. Je to nerozumně gumové kritérium.

Největší vada koaličního přístupu je v nedostatečné reflexi. Tým profesora Fialy si myslí, že když lidem řekne, aby něco udělali, tak většinově poslechnou, protože Babiš byl hnusák a oni jsou sympaťáci. To je velká iluze. Stejně tak je omyl myslet si, že parta teoretiků vymyslí, jak na covid, a vláda to „jen“ uvede do praxe. Společnost není stroj, který by bylo možné lehce ovládat, navíc virus se stále mění, a jak jsme poznali, rychleji, než je naše reprezentace schopna reagovat. O nesmyslnosti tohoto uvažování se přesvědčil už předchozí kabinet. Každá teorie potřebuje politickou oponenturu a korekturu praktiků, tohle bude fungovat a tohle ne. Politik tu je od toho, aby předkládal proveditelné plány. Jenže Fialův kabinet nepočítá ani s tím, že množství odpůrců vládních opatření se v průběhu času nezmenšuje, právě naopak. A tak nám nezbývá než se uchýlit k tradičnímu prostředku poslední záchrany: Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!