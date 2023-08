Ústavní patálie. Šlendrián Senátu s Fremrem má zachraňovat prezident s komunistickou minulostí

Definitivní rozhodnutí by měl prezident učinit v okamžiku, „kdy nebudou žádné další nové informace“. To je formulace stejně gumová, jako by vypadla ze smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území. Leč dosti ironie, Petr Pavel není Václav Klaus a Robert Fremr není soudní čekatel Petr Langer. Zajisté chce prezident rozhodnout, a to rychle.

Patálie má mnoho zábavných rovin, za prvé část senátorů tlačí na to, aby pan Fremr nebyl jmenován, jako by nebylo celé té procedury, ve které byly naplněny všechny zákonné podmínky pro to, aby se dotyčný mohl funkce chopit.