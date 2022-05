Z pohledu Evropy i Ameriky je situace jasná. Obě země chtějí do NATO kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. Pro jejich obyvatele i politiky to bylo překvapení a část z nich si uvědomila, že by se to někdy mohlo stát i jim, takže se veřejné mínění rychle obrátilo od neutrality ke vstupu do Aliance. Ostatní členové NATO to chápou a jsou pro jejich přijetí. Přesto je tu problém. Je jím Turecko, důležitý člen NATO.