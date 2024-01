Anomálie na severním pólu vedla k dramatickému oteplení. Takové podmínky jsou pro místní kritické

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Po pravdě řečeno Chlívku trvalo asi týden, než se ho naučil vyslovovat a zapamatovat – a ano, ví, že většina dětí ve školce by to zvládla za pár vteřin. Ale každej jsme ňákej. Tahleta malá sámská osada ve švédské části Laponska se nedávno dostala až do celosvětového zpravodajství.

Chlívek předpokládá, že většině čtenářstva zůstává tato švédská Jizerka neznámá. Nalézá se za polárním kruhem, u horního konce jezera Paittasjärvi, a v létě tam dokonce končí silnice (v zimě je vám silnice k ničemu, stejně jako třeba mezi Smědavou a Desnou v Jizerských horách). Leží v podstatě uprostřed pomyslné úsečky ohraničené norským Narvikem na západě a švédskou Kirunou na východě, což jsou snad jména cestovatelům, kartografům i historikům známá dostatečně.