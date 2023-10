Je rovněž patrné, že se teď v novinách na téma Ukrajina objevuje mnohem méně článků než na jaře. Podíváte-li se třeba do sobotního vydání liberálního listu The New York Times, najdete tam rozsáhlé texty o Číně, Indii, Mexiku či Koreji, ale o Ukrajině ani zmínka. Důvodem změny je zklamání Západu z neúspěchu ukrajinské protiofenzivy, do níž byly za poslední rok investovány desítky miliard dolarů, množství zbraní, o enormní diplomatické podpoře Kyjeva ani nemluvě.