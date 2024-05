Silou, zas a zas. Stát důchodovou reformou soustavně všechny znejisťuje

Co je výsledkem této „politické práce“? Že ani ti, kteří mají do důchodu blízko, nemohou pořádně plánovat, protože podmínky se neustále mění a budou měnit. Stát všechny soustavně znejišťuje, a to vinou celé politické reprezentace.

Pokud se odpovědní lídři neustále vzájemně obviňují, že ustoupit má ten druhý a všechny „moje“ nápady jsou nedotknutelné, nikam se nedostaneme. Pohádka o hodných a zlých stranách je stejně zhoubná jako nasazování psích hlav důchodcům.

Důchodci nemohou za to, že politici desetiletí nic nedělali a rozhodně si nezaslouží, aby z nich někdo dělal přítěž společnosti. Ty, kteří se do důchodu teprve chystají, děsí možnost, že jim nějaká příští vláda nedovolí nikdy důchod čerpat. Protože překážejí rozpočtu.